Trent’anni di servizio a Pomezia come Vigile del Fuoco | Antonio Rizzari va in pensione | fu tra i primi ad arrivare sul posto nel disastro Eco-X

Antonio Rizzari, storico Vigile del Fuoco di Pomezia, ha lasciato il servizio lo scorso 1 ottobre 2020. Stimato ed apprezzato dai colleghi del Comando, Rizzari ha all'attivo numerosi salvataggi ed interventi sul territorio nell'arco della sua lunga carriera lavorativa. Rappresentò, tra gli altri, il distaccamento a L'Aquila nel G8 del 2007 e fu il primo ad arrivare sul posto con la sua squadra nel terribile disastro dell'Eco-X nel 2017.

