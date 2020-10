Serie A, Lazio-Inter: dove vederla (Di sabato 3 ottobre 2020) Oltre a Juventus-Napoli, dall’incerto destino, l’altro match clou della 3^ giornata di Serie A è Lazio-Inter, in programma domani alle ore 15.00: dove vederlo, in tv e in streaming, e le probabili formazioni Dopo il ko con l‘Atalanta, la Lazio di mister Simone Inzaghi è attesa dal match, domani pomeriggio, alle ore 15.00, allo Stadio … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di sabato 3 ottobre 2020) Oltre a Juventus-Napoli, dall’incerto destino, l’altro match clou della 3^ giornata diA è, in programma domani alle ore 15.00:vederlo, in tv e in streaming, e le probabili formazioni Dopo il ko con l‘Atalanta, ladi mister Simone Inzaghi è attesa dal match, domani pomeriggio, alle ore 15.00, allo Stadio … L'articolo Curiosauro.

Gazzetta_it : #Inter, #Conte può sorridere: #Vidal recuperato per la #Lazio. E Zhang carica la squadra #SerieA - SkySport : Lazio-Inter, parla Conte: la conferenza stampa LIVE - SkySport : Lazio-Inter, Conte in conferenza stampa: 'Avversario forte, ma non dovremo snaturarci' - MarcoTerrenato : RT @langolodeiprono: Serie A, la domenica si apre con #AtalantaCagliari, poi #LazioInter, alle 18 Milan-Spezia. Il posticipo #JuventusNapol… - SoloEsclusivInt : AVANTI INTER ???? ?? Matchday ?? Serie A, 3ª giornata ?? Lazio-INTER ?? DAZN ? 15:00 ??: Bomba dei nostri amici di… -