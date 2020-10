Sassuolo-Crotone 4-1 | neroverdi in vetta alla serie A

Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Crotone 2-1, rete di Caputo F. (SAS) - SuperSportBlitz : #SerieA – Result: Sassuolo 4-1 Crotone #SSFootball - ilvolocheresta : RT @rtl1025: ?????? #Sassuolo batte #Crotone 4-1 in uno degli anticipi della 3/a giornata di andata del #campionato di #SerieA - sportli26181512 : Crotone, le pagelle di CM: Simy segna su rigore, la difesa dura un tempo: Sassuolo-Crotone 4-1 ...… - Guti99 : #SerieA FINAL: US Sassuolo 4 - 1 Crotone | Fecha 3 | #SerieATIM -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Crotone

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – In vetta per una notte. Il Sassuolo sconfigge il Crotone e diventa la capolista nel sabato di Serie A centrando il secondo successo nelle prime tre gare. In attesa dei ...Il Sassuolo sconfigge il Crotone e diventa la capolista nel sabato di Serie A centrando il secondo successo nelle prime tre gare. In attesa dei risultati che scaturiranno dal programma della terza ...