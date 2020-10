Raimondo Todaro torna a ballare: lacrime dopo il valzer con Elisa Isoardi (Di sabato 3 ottobre 2020) Raimondo Todaro è tornato a Ballando con le Stelle dopo l’operazione di appendicite di qualche giorno fa. Il ballerino siciliano ha affiancato di nuovo Elisa Isoardi in un sensuale valzer. Nonostante il recente intervento – che non è stato per niente semplice e ha avuto più di qualche complicazione – Todaro è riuscito ad accennare … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 3 ottobre 2020)to a Ballando con le Stellel’operazione di appendicite di qualche giorno fa. Il ballerino siciliano ha affiancato di nuovoin un sensuale. Nonostante il recente intervento – che non è stato per niente semplice e ha avuto più di qualche complicazione –è riuscito ad accennare … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

