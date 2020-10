Grande Fratello Vip 5, Zorzi smaschera Adua: “Anche a me aveva detto che Massimiliano è gay” (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo il presunto outing di Adua verso Massimiliano, è intervenuto Tommaso Zorzi che sembra aver confermato i sospetti. Nella casa del Grande Fratello Vip 5 pare che l’attrice abbia confidato a Dayane Mello e a Matilde Brandi che Massimiliano sia gay. Alfonso Signorini ha chiesto delucidazioni ieri sera e Adua ha negato di averlo detto. Tuttavia, durante le nomination, Tommaso Zorzi ha dichiarato di aver ricevuto la stessa confessione dall’attrice, prima di entrare nella casa. Ecco cosa è successo ieri sera. L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 ha assunto toni sempre più accesi. Al centro delle polemiche Adua Del Vesco, che ha fatto ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo il presunto outing diverso, è intervenuto Tommasoche sembra aver confermato i sospetti. Nella casa delVip 5 pare che l’attrice abbia confidato a Dayane Mello e a Matilde Brandi chesia gay. Alfonso Signorini ha chiesto delucidazioni ieri sera eha negato di averlo. Tuttavia, durante le nomination, Tommasoha dichiarato di aver ricevuto la stessa confessione dall’attrice, prima di entrare nella casa. Ecco cosa è successo ieri sera. L’ultima puntata delVip 5 ha assunto toni sempre più accesi. Al centro delle polemicheDel Vesco, che ha fatto ...

