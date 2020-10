Udinese Roma | i convocati di Fonseca | c’è Olsen | out Karsdorp

(Di venerdì 2 ottobre 2020), idiper la sfida della Dacia Arena: out, torna il portierePauloha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida della Dacia Arena contro l’. Portieri:, Pau Lopez, Mirante Difensori: Ibanez, Santon, Mancini, Kumbulla, Perez, Spinazzola, Calafiori Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan Attaccanti: Dzeko, Pedro, Perez, Antonucci, Kluivert Leggi su Calcionews24.com

Udinese Roma, i convocati di Fonseca per la sfida della Dacia Arena: out Karsdorp, torna il portiere Olsen Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida della Dacia Arena ...Domenica 4 sarà invece la volta di Atalanta-Cagliari alle 12.30 (Dazn e Dazn1), mentre alle 15.00 toccherà a Benevento-Bologna (Sky Sport canale 253), Lazio-Inter (Dazn e Dazn1) ...