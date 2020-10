Shannen Doherty è malata di cancro: ”Girerò video per i miei cari per quando non ci sarò” (Di venerdì 2 ottobre 2020) La star di ”Beverly Hills” sta lottando con un tumore al quarto stadio dal 2015. L’attrice si è confessata con la rivista ”Elle” raccontando la sua battaglia e spiegando la sua decisione di girare dei videomessaggi nei quali si mostrerà ai suoi cari per quando lei, eventualmente non ci sarà più. “Non mi sono ancora … L'articolo Shannen Doherty è malata di cancro: ”Girerò video per i miei cari per quando non ci sarò” Leggi su dailynews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) La star di ”Beverly Hills” sta lottando con un tumore al quarto stadio dal 2015. L’attrice si è confessata con la rivista ”Elle” raccontando la sua battaglia e spiegando la sua decisione di girare deimessaggi nei quali si mostrerà ai suoiperlei, eventualmente non ci sarà più. “Non mi sono ancora … L'articolodi: ”Gireròper ipernon ci sarò”

gagakasex : Il tumore di Shannen Doherty è peggiorato ?? - Nicoletta_G96 : Shannen Doherty, Luke Perry in ''Beverly Hills 90210'' (1990) So già come andrà a finire, ritorneranno ad ''amarsi… - fainformazione : Shannen Doherty shock: 'Sto girando dei video per quando sarò morta' ISCRIVITI AL CANALE DI TENACEMENTE - Subscrib… - fainfocultura : Shannen Doherty shock: 'Sto girando dei video per quando sarò morta' ISCRIVITI AL CANALE DI TENACEMENTE - Subscrib… - Nicoletta_G96 : Sono molto legata a Shannen Doherty anche se non fa parte della mia generazione, Beverly Hills e Streghe, lei era l… -