Deficit al 10,3 per cento del Pil nel secondo trimestre 2020 (Di venerdì 2 ottobre 2020) I dati Istat sul rapporto Deficit-Pil nel secondo trimestre del 2020: “L’indebitamento netto delle AP in rapporto al Pil è stato pari al 10,3 per cento”. L’Istat presenta i dati relativi al secondo trimestre del 2020, periodo nel quale il rapporto Deficit/Pil arriva al 10,3% mentre il reddito disponibile delle famiglie cala quasi del 6% rispetto al trimestre precedente. Si tratta evidentemente di numeri che non possono non destare una certa preoccupazione. Istat, il rapporto Deficit Pil nel secondo trimestre 2020 L’Istat evidenzia come nel secondo trimestre ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 ottobre 2020) I dati Istat sul rapporto-Pil neldel: “L’indebitamento netto delle AP in rapporto al Pil è stato pari al 10,3 per”. L’Istat presenta i dati relativi aldel, periodo nel quale il rapporto/Pil arriva al 10,3% mentre il reddito disponibile delle famiglie cala quasi del 6% rispetto alprecedente. Si tratta evidentemente di numeri che non possono non destare una certa preoccupazione. Istat, il rapportoPil nelL’Istat evidenzia come nel...

Economia: Istat, nel secondo trimestre 2020 deficit al 10,3% del Pil. Sale la pressione fiscale, crollano reddito famiglie e consumi

“L’incidenza del deficit del conto delle Amministrazioni pubbliche sul Pil – spiega l’Istat – è sensibilmente aumentata rispetto al secondo trimestre del 2019 per la decisa riduzione delle entrate ...

