Dalla Resistenza ai migranti | lo spazio urbano si fa palcoscenico

(Di sabato 3 ottobre 2020) Attraversamenti Multipli compie vent'anni. Cifra tonda per il festival di Margine Operativo, che premia la tenacia di questo gruppo sempre in cerca di luoghi da rivitalizzare con le energie dell'arte. Dopo gli approdi in siti di passaggio– anonime stazioni del metrò – il festival si è stanziato al Quadraro – storica periferia romana Medaglia d'Oro al merito civile, per la sua lotta contro i nazifascisti. Un radicamento costruito dai direttori, Alessandra Ferraro e Pako Graziani, su un sentire