Addio alla rete 3G di Vodafone a partire dal mese di novembre (Di venerdì 2 ottobre 2020) Vodafone procede alla dismissione graduale della rete 3G a livello nazionale a partire dal novembre 2030 che si concluderà entro il 31/01/2021 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 2 ottobre 2020)procededismissione graduale della3G a livello nazionale adal2030 che si concluderà entro il 31/01/2021 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

albertoangela : “Candle in the wind” è un brano del 1973 che Elton John ha rivisitato in occasione della scomparsa della sua amica… - matteosalvinimi : ?? Se portano in Parlamento il ritorno alla Legge Fornero la Lega li fermerà, promesso. - nonsonoioseitu : sono l'unico a pensare che l'annuncio dell'addio di Honda alla F1 sia l'inizio del declino della F1? quanto passerà… - federicob95 : RT @P300it: F1 | Honda shock: addio alla F1 a fine 2021 ? di Andrea Gardenal ?? - OrianaItri : @bayyanlisfox_ @FARKTRGT @FOXTurkiye Ultima puntata di #BayYanlis ed addio alla fox da parte di milioni di persone… -