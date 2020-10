Volley, Serie A1 Femminile 2020/2021: programma, date, orari e tv terza giornata (Di giovedì 1 ottobre 2020) Prosegue la Serie A1 Femminile 2020/2021 di Volley: ecco programma, date, orari e come seguire in tv e streaming le partite della terza giornata. Si inizia con l’anticipo di sabato 3 ottobre che vedrà scontrarsi in un vero e proprio big match Conegliano e Casalmaggiore. Domenica 27 settembre sarà la volta di tutti gli altri match, ad eccezione di Monza-Firenze che è stato rinviato a data da destinarsi. Turno di riposo per la Banca Valsabbina Millenium Brescia. L’anticipo tra Conegliano e Casalmaggiore sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD, mentre tutti gli altri incontri saranno visibili in streaming su LVF TV, cui si può accedere previa registrazione ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) Prosegue laA1di: eccoe come seguire in tv e streaming le partite della. Si inizia con l’anticipo di sabato 3 ottobre che vedrà scontrarsi in un vero e proprio big match Conegliano e Casalmaggiore. Domenica 27 settembre sarà la volta di tutti gli altri match, ad eccezione di Monza-Firenze che è stato rinviato a data da destinarsi. Turno di riposo per la Banca Valsabbina Millenium Brescia. L’anticipo tra Conegliano e Casalmaggiore sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD, mentre tutti gli altri incontri saranno visibili in streaming su LVF TV, cui si può accedere previa registrazione ...

