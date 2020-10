'Uomini e Donne', Jessica sempre più vicina a Davide: lui le dedica un tatuaggio (Di giovedì 1 ottobre 2020) Jessica e Davide sono sempre più affiatati . Al punto che il corteggiatore ha pensato di farle una sorpresa e di tatuarsi una rana sul polso . Da sempre appassionata di rane, Jessica gli ha ceduto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 ottobre 2020)sono; affiatati . Al punto che il corteggiatore ha pensato di farle una sorpresa e di tatuarsi una rana sul polso . Daappassionata di rane,gli ha ceduto ...

Mov5Stelle : Oggi 1,3 milioni di famiglie ricevono un aiuto concreto grazie al #RedditoDiCittadinanza. Donne e uomini per i qua… - MarioManca : Dopo anni di insulti e di complessi, di gente che le diceva che pesava troppo e che ogni volta che la vedeva in tv… - ferrazza : Le donne hanno figli, gli uomini no. - _carlottamiller : RT @lercionotizie: #ultimora Puntata di Uomini e Donne degenera in dibattito delle presidenziali USA - kermit290179 : RT @lercionotizie: #ultimora Puntata di Uomini e Donne degenera in dibattito delle presidenziali USA -