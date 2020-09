Fiorentina, Commisso sul mercato: «Ci sono alcune trattative in corso» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Rocco Commisso ha parlato all’uscita dal Centro Sportivo viola. Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: Rocco Commisso ha parlato all’uscita dal Centro Sportivo della Fiorentina. Queste le parole del presidente viola. CHIESA – «Chiesa? Sapete che non parlo di queste cose. Ho salutato Federico e tutti gli altri giocatori durante l’allenamento». ROSA – «La rosa resterà così? Spero di sì. Non voglio parlare di queste cose e nemmeno io so cosa succederà. Ci sono alcune trattative. Chiesa ci sarà contro la Sampdoria, Pezzella non lo so ma perché sta poco bene». STADIO – «Ho ho sempre detto che in America la politica è molto forte. Speriamo che mi lascino fare le cose. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roccoha parlato all’uscita dal Centro Sportivo viola. Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: Roccoha parlato all’uscita dal Centro Sportivo della. Queste le parole del presidente viola. CHIESA – «Chiesa? Sapete che non parlo di queste cose. Ho salutato Federico e tutti gli altri giocatori durante l’allenamento». ROSA – «La rosa resterà così? Spero di sì. Non voglio parlare di queste cose e nemmeno io so cosa succederà. Ci. Chiesa ci sarà contro la Sampdoria, Pezzella non lo so ma perché sta poco bene». STADIO – «Ho ho sempre detto che in America la politica è molto forte. Speriamo che mi lascino fare le cose. ...

