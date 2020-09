Sopracciglia uomo: tagliarle o non tagliarle? (Di martedì 29 settembre 2020) Nell'era del ritorno dello smalto sulle unghie e del trend di correggere - in maneira impercettibile - le imperfezioni dal viso, era inevitabile che anche le Sopracciglia dell'uomo diventassero un focus della bellezza. Senza strafare: l'arcata Sopraccigliare maschile è bella se curata ma naturale, né troppo folta - appiattisce i lineamenti - né troppo sottile - crea un effetto fake al viso. E c'è addirittura una scuola di pensiero che sostiene che dietro a ogni forma di Sopracciglia si celi la vera personalità, un po' come succede con il segno zodiacale. Per esempio chi ha un'arcata angolata è generoso ma tende a perseverare. Chi le ha piatte risulta testardo, chi invece rotonde risulta potente. E oltre a questa divertente “superstizione” c'è da dire che la ... Leggi su gqitalia (Di martedì 29 settembre 2020) Nell'era del ritorno dello smalto sulle unghie e del trend di correggere - in maneira impercettibile - le imperfezioni dal viso, era inevitabile che anche ledell'diventassero un focus della bellezza. Senza strafare: l'arcatare maschile è bella se curata ma naturale, né troppo folta - appiattisce i lineamenti - né troppo sottile - crea un effetto fake al viso. E c'è addirittura una scuola di pensiero che sostiene che dietro a ogni forma disi celi la vera personalità, un po' come succede con il segno zodiacale. Per esempio chi ha un'arcata angolata è generoso ma tende a perseverare. Chi le ha piatte risulta testardo, chi invece rotonde risulta potente. E oltre a questa divertente “superstizione” c'è da dire che la ...

francy52303569 : E poi dicono che noi donne siamo melodrammatiche ... avete mai provato a fare le sopracciglia a un uomo con la pinzetta ? Poi ne parliamo ?? - AAngiolella : @kallac_carta Ma veramente è spettacolare, vedo nel centro delle due nuvole dove la luce intensissima il viso di un… - hszltz : la situazione sta degenerando. questo è un ragazzo abbastanza conosciuto su tik tok ed ha fatto un pov bellissimo,… - weirdylena : Certo, io spendo 20-30 euro dall’estetista per farmi le unghie per farle vedere a un uomo che non capisce la differ… - padronfrollo : @PaolaCrit Probabilmente hai ragione tu, io comunque di un uomo totalmente depilato con le sopracciglia ad ala di g… -

Ultime Notizie dalla rete : Sopracciglia uomo Laminazione sopracciglia: cos'è, procedimento e quanto dura Grazia La testimonianza: “Era un uomo rabbioso, violento e razzista”

Il racconto di una donna che conosceva il carrozziere che ha ucciso la moglie. Due anni fa era rimasto paralizzato a causa di un incidente in moto ...

Per futili motiviLa corsa folle e solitaria di Flavio Giurato nell’universo della musica

L’immagine di un uomo che corre. Una corsa estenuante ... Dai suoi occhi, sovrastati dai pesanti tratti delle sopracciglia, traspare il carisma e la tenacia, assieme ad un’aria di sfida e di ...

Il racconto di una donna che conosceva il carrozziere che ha ucciso la moglie. Due anni fa era rimasto paralizzato a causa di un incidente in moto ...L’immagine di un uomo che corre. Una corsa estenuante ... Dai suoi occhi, sovrastati dai pesanti tratti delle sopracciglia, traspare il carisma e la tenacia, assieme ad un’aria di sfida e di ...