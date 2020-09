Sondaggi Tgla7: la Lega crolla al 23,8% (Di martedì 29 settembre 2020) La Lega in calo di 2 punti e mezzo: è il risultato del Sondaggio SWG per Tgla7 che ieri Mentana ha illustrato. Il partito di Matteo Salvini ha il 23,8%. dove si sono spostati quei voti? La situazione del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle è quasi invariata. Forza Italia perde mezzo punto percentuale. Solo Fratelli d’Italia guadagna posizioni mangiandosi in parte il consenso perso dalla Lega e arrivando al 15,8% in crescita di 1,4 punti percentuali Anche la situazione di Italia Viva, Azione è sostanzialmente invariata: solo Cambiamo! di Toti avanza dello 0,4% sulla scorta della vittoria alle regionali. Mentana mostra anche dei Sondaggi che chiedono agli italiani chi abbia vinto le ultime elezioni. Sono molto pochi quelli che pensano sia stata la ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Lain calo di 2 punti e mezzo: è il risultato delo SWG perche ieri Mentana ha illustrato. Il partito di Matteo Salvini ha il 23,8%. dove si sono spostati quei voti? La situazione del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle è quasi invariata. Forza Italia perde mezzo punto percentuale. Solo Fratelli d’Italia guadagna posizioni mangiandosi in parte il consenso perso dallae arrivando al 15,8% in crescita di 1,4 punti percentuali Anche la situazione di Italia Viva, Azione è sostanzialmente invariata: solo Cambiamo! di Toti avanza dello 0,4% sulla scorta della vittoria alle regionali. Mentana mostra anche deiche chiedono agli italiani chi abbia vinto le ultime elezioni. Sono molto pochi quelli che pensano sia stata la ...

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi Tgla7 Il sondaggio politico di lunedì 28 settembre 2020 TG La7 Sondaggi elettorali, dopo le regionali crolla la Lega (-2,5%) e boom di Fratelli d’Italia

Crolla la Lega, avanza Fratelli d’Italia e sorridono anche i principali partiti della maggioranza: Pd e Movimento 5 Stelle. Questo è il responso dei primi sondaggi elettorali effettuati da Swg per il ...

