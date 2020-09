Bologna, mascherine obbligatorie in centro nel week end (Di martedì 29 settembre 2020) Stretta sulle mascherine nel capoluogo emiliano. La Giunta Merola ha deciso che sarà obbligatorio indossarle dalle 18 del venerdì alle 24 della domenica. Prorogata anche la chiusura di piazza San Francesco. mgg/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 settembre 2020) Stretta sullenel capoluogo emiliano. La Giunta Merola ha deciso che sarà obbligatorio indossarle dalle 18 del venerdì alle 24 della domenica. Prorogata anche la chiusura di piazza San Francesco. mgg/mrv/red su Il Corriere della Città.

Agenzia_Ansa : Obbligo di #mascherine all'aperto nei week-end in centro a #Bologna. In #Campania una nuova stretta anti-movida… - OrioliPaolo : RT @Agenzia_Ansa: Obbligo di #mascherine all'aperto nei week-end in centro a #Bologna. In #Campania una nuova stretta anti-movida #ANSA htt… - VicDucci : RT @Agenzia_Ansa: Obbligo di #mascherine all'aperto nei week-end in centro a #Bologna. In #Campania una nuova stretta anti-movida #ANSA htt… - Enrico_Liano : RT @Agenzia_Ansa: Obbligo di #mascherine all'aperto nei week-end in centro a #Bologna. In #Campania una nuova stretta anti-movida #ANSA htt… - LeleRoma1976 : RT @Agenzia_Ansa: Obbligo di #mascherine all'aperto nei week-end in centro a #Bologna. In #Campania una nuova stretta anti-movida #ANSA htt… -