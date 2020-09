Ares Gate | Manuela Arcuri rompe il silenzio | «Essere riconoscenti è un dovere» E su Gabriel Garko…

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 29 settembre 2020)ilsul cosiddetto “”, il caso scoppiato al Grande Fratello Vip dopo la chiacchierata notturna di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. L’attrice di Latina, star di punta della casa di produzione e delle fiction di Canale 5, difende il produttore Alberto Tarallo e si scaglia contro chi avrebbe peccato di ingratitudine. Dopo la diffida, da parte delle reti Mediaset è calato ilsulla presunta setta.torna a parlare del caso in un’intervista a Dagospia. «Sono stata inperché volevo capire fino a che punto arrivasse questa follia. Non ho mai sentito in vita mia tante falsità come in questi giorni. Io non ...