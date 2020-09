Totti in ospedale da Ilenia, uscita dal coma ascoltando la sua voce (Di lunedì 28 settembre 2020) Le aveva chiesto, qualche mese fa, di 'tenere duro e non mollare'. Ilenia lo ha fatto, è uscita dal coma anche grazie al videomessaggio del suo campione del cuore e oggi, che è in ospedale per la ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 28 settembre 2020) Le aveva chiesto, qualche mese fa, di 'tenere duro e non mollare'.lo ha fatto, èdalanche grazie al videomessaggio del suo campione del cuore e oggi, che è inper la ...

Corriere : Francesco Totti visita in ospedale Ilenia Matilli, la calciatrice della Lazio uscita dal coma - gnomini : RT @Gazzetta_it: #Roma #Totti in ospedale da Ilenia, uscita dal coma ascoltando la sua voce: “Che emozione, ci rivedremo” - chiccaditarant1 : RT @Corriere: Francesco Totti visita in ospedale Ilenia Matilli, la calciatrice della Lazio uscita dal coma - sportli26181512 : Totti in ospedale da Ilenia, uscita dal coma ascoltando la sua voce: 'Che emozione, ci rivedremo': Totti in ospedal… - Gazzetta_it : #Roma #Totti in ospedale da Ilenia, uscita dal coma ascoltando la sua voce: “Che emozione, ci rivedremo” -