Napoli – Genoa 6 a 0, Gattuso nel dopo partita: “Risultato bugiardo. Con questo modulo sappiamo che si rischia” (Di lunedì 28 settembre 2020) “Ci prendiamo i complimenti ma secondo me la partita di oggi ci da un risultato non vero: il primo tempo potevamo prendere anche noi un gol e siamo stati fortunati. La squadra ha capitalizzato tutto quello che abbiamo creato ma si sa che con un modulo così si rischia. Il Genoa fino al gol si Zielinski ha fatto una bellissima partita, ci ha messo in difficoltà e non è stato facile”. Così Gattuso al termine di Napoli – Genoa che si è conclusa 6 a 0 per gli azzurri. L'articolo Napoli – Genoa 6 a 0, Gattuso nel dopo partita: “Risultato bugiardo. Con questo modulo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) “Ci prendiamo i complimenti ma secondo me ladi oggi ci da un risultato non vero: il primo tempo potevamo prendere anche noi un gol e siamo stati fortunati. La squadra ha capitalizzato tutto quello che abbiamo creato ma si sa che con uncosì si rischia. Ilfino al gol si Zielinski ha fatto una bellissima, ci ha messo in difficoltà e non è stato facile”. Cosìal termine diche si è conclusa 6 a 0 per gli azzurri. L'articolo6 a 0,nel: “Risultato. Con...

pisto_gol : Nap-Gen 6:0 Il calcio del Napoli è spettacolare: 4 attaccanti e 2 centrocampisti di qualità. Segna 6 gol, si esalta… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliGenoa ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliGenoa posticipata alle ore 18:00 ?? - CORNERNEWS24 : #Calcio - Serie A: Napoli-Genoa 6-0 Azzurri a valanga, primato in classifica ma Insigne si ferma - CORNERNEWS24 : #Calcio - Genoa, 'debolmente positivo' Schone Squadra partita in mattinata per Napoli -