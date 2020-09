L’Allieva 3, Seconda Puntata: Arriva il Fratello di Claudio! (Di lunedì 28 settembre 2020) L’Allieva 3, trama Seconda Puntata: il Fratello di Claudio torna dal passato, mettendolo a dura prova. Nel frattempo Alice trascura Conforti concentrandosi sul suo lavoro… L’Allieva 3 è appena iniziata e, come nelle precedenti stagioni, già promette di appassionare moltissimo i telespettatori. La fiction con Lino Guanciale vedrà già dei grandi colpi di scena con l’arrivo del Fratello di Claudio. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. L’Allieva 3: dove eravamo rimasti Claudio fa finalmente la proposta di matrimonio ad Alice, ma nel suo stile. Infatti si inginocchia proprio durante un’autopsia. La ragazza accetta ed è al settimo cielo, così iniziano i preparativi per le nozze. Alice si rende conto che, ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 28 settembre 2020) L’Allieva 3, trama: ildi Claudio torna dal passato, mettendolo a dura prova. Nel frattempo Alice trascura Conforti concentrandosi sul suo lavoro… L’Allieva 3 è appena iniziata e, come nelle precedenti stagioni, già promette di appassionare moltissimo i telespettatori. La fiction con Lino Guanciale vedrà già dei grandi colpi di scena con l’arrivo deldi Claudio. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. L’Allieva 3: dove eravamo rimasti Claudio fa finalmente la proposta di matrimonio ad Alice, ma nel suo stile. Infatti si inginocchia proprio durante un’autopsia. La ragazza accetta ed è al settimo cielo, così iniziano i preparativi per le nozze. Alice si rende conto che, ...

