Higuain, esordio da incubo in Mls, perde e sbaglia un rigore (Di lunedì 28 settembre 2020) Una prima volta da dimenticare per il Pipita Higuain . L'esordio dell'argentino con la maglia del Miami FC è un concentrato di rabbia, errori e nervi tesi che si chiude nel peggiore dei modi: rotondo ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 28 settembre 2020) Una prima volta da dimenticare per il Pipita. L'dell'argentino con la maglia del Miami FC è un concentrato di rabbia, errori e nervi tesi che si chiude nel peggiore dei modi: rotondo ...

titty_napoli : RT @ETGazzetta: #Higuain, esordio da incubo in #Mls: errore dal dischetto, sconfitta e rissa sfiorata - titty_napoli : RT @BombeDiVlad: ?? #Higuain sbaglia un rigore all'esordio in #MLS ?? Ecco il video ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - luisito_lbdv : RT @BombeDiVlad: ?? #Higuain sbaglia un rigore all'esordio in #MLS ?? Ecco il video ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - BombeDiVlad : ?? #Higuain sbaglia un rigore all'esordio in #MLS ?? Ecco il video ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - SiamoPartenopei : VIDEO - Disastro Higuain all’esordio a Miami: rigore alle stelle, rissa e ko per 3-0 -