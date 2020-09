"Esame farsa" di Suarez, ecco perché per la Juve non è ancora un caso chiuso (Di lunedì 28 settembre 2020) Nei prossimi giorni l'inchiesta di Perugia affronterà tre passaggi cruciali: l'analisi delle chat degli indagati, gli interrogatori della Rettrice e del dg dell'Università per Stranieri, la testimonianza di Suarez. Si capirà se l'ipotesi corruzione regge oppure se è da archiviare Leggi su repubblica (Di lunedì 28 settembre 2020) Nei prossimi giorni l'inchiesta di Perugia affronterà tre passaggi cruciali: l'analisi delle chat degli indagati, gli interrogatori della Rettrice e del dg dell'Università per Stranieri, la testimonianza di. Si capirà se l'ipotesi corruzione regge oppure se; da archiviare

