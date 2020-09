La Roma riesce a non battere la Juventus sul 2-1 e un uomo in più (finisce 2-2) (Di domenica 27 settembre 2020) La Roma è riuscita a non vincere una partita che a un certo punto sembrava in cassaforte: 2-1 meritato sul campo e un uomo in più per l’espulsione di Rabiot. Eppure la squadra di Fonseca non ha sfruttato l’opportunità. Ha sbagliato con Dzeko due volte (una prima dell’espulsione e una dopo). E Ronaldo, che sembra sempre giocare una partita tutta sua, ha preso l’ascensore e di testa ha segnato il 2-2. La squadra di Fonseca ha giocato benissimo e avrebbe meritato di vincere. Veretout: a questo punto il Napoli può mettersi l’anima in pace. Quando lo cederanno i Friedkin dopo la doppietta di stasera? Una rete su rigore e una in contropiede su sciagurato posizionamento della Juventus. Dzeko: è l’uomo più atteso. Gioca una gran partita se non ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 settembre 2020) Laè riuscita a non vincere una partita che a un certo punto sembrava in cassaforte: 2-1 meritato sul campo e unin più per l’espulsione di Rabiot. Eppure la squadra di Fonseca non ha sfruttato l’opportunità. Ha sbagliato con Dzeko due volte (una prima dell’espulsione e una dopo). E Ronaldo, che sembra sempre giocare una partita tutta sua, ha preso l’ascensore e di testa ha segnato il 2-2. La squadra di Fonseca ha giocato benissimo e avrebbe meritato di vincere. Veretout: a questo punto il Napoli può mettersi l’anima in pace. Quando lo cederanno i Friedkin dopo la doppietta di stasera? Una rete su rigore e una in contropiede su sciagurato posizionamento della. Dzeko: è l’più atteso. Gioca una gran partita se non ...

