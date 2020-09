"Il nostro problema è sopravvivere". Milly Carlucci, profezia nera su Ballando con le stelle: Rai contro Mediaset, sorpresa disastrosa? (Di domenica 27 settembre 2020) "L'ultimo dei nostri problemi". Milly Carlucci, ospite di Tv Talk a Raitre, taglia corto sulla rivalità tra Mediaset e Rai per la battaglia degli ascolti del sabato sera. Il suo Ballando con le stelle (Raiuno) sfida Tu si que vales (Canale 5) con il super-parterre composto da Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Belen Rodriguez. Alle prese con positività al coronavirus e infortuni vari a raffica, la Carlucci è stata piuttosto onesta: "La questione della concorrenza, che io benedico perché ha acceso l'attenzione sul sabato sera, è l'ultimo dei problemi. Il nostro problema è sopravvivere e andare in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) "L'ultimo dei nostri problemi"., ospite di Tv Talk a Raitre, taglia corto sulla rivalità trae Rai per la battaglia degli ascolti del sabato sera. Il suocon le(Raiuno) sfida Tu si que vales (Canale 5) con il super-parterre composto da Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Belen Rodriguez. Alle prese con positività al coronavirus e infortuni vari a raffica, la; stata piuttosto onesta: "La questione della concorrenza, che io benedico perché ha acceso l'attenzione sul sabato sera,; l'ultimo dei problemi. Ile andare in ...

NackaSkoglund89 : Problema annoso e indifferibile: subiamo 4 o 5 tiri nello specchio come contro il Siviglia o ieri e becchiamo 3 gol… - rancostantino : @faustomamberti E i geni lasciano andar via Godin e vendono Skrigno senza l'olandese abbiamo di nuova la banda del… - scorpiorising83 : @ramella_f Il problema secondo me è multifattoriale e un paese in crisi economica come il nostro non è evidentement… - cclatwe : @marcotravaglio Oggi il nostro tuttologo preferito si occupa di campi del 'sacro'... Un problema da comprendere? Un… - sultanofswiing : Brozovic. Per me ieri è stato il peggiore in campo dopo Kolarov, tante palle giocate male e poco lavoro di copertur… -