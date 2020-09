Crotone-Milan, i voti: Calhanoglu è il faro dei rossoneri, primo gol per Brahim Diaz (Di domenica 27 settembre 2020) PAGELLE Crotone CORDAZ 6 Deve respingere le conclusioni dalla distanza di Calhanoglu, ma si arrende sul rigore di Kessie e sul raddoppio di Brahim Diaz. MAGALLAN 5.5 Quando accelera Theo Hernandez, ... Leggi su leggo (Di domenica 27 settembre 2020) PAGELLECORDAZ 6 Deve respingere le conclusioni dalla distanza di, ma si arrende sul rigore di Kessie e sul raddoppio di. MAGALLAN 5.5 Quando accelera Theo Hernandez, ...

