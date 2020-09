Calciomercato Juventus, Ancelotti serve l’assist per Kean (Di domenica 27 settembre 2020) Queste due ultime settimane di mercato potrebbero riservare delle sorprese in casa Juventus. Al netto della situazione cessioni, ancora da definire, la dirigenza bianconera potrebbe regalare ad Andrea Pirlo un ultimo innesto. L’allenatore bresciano gradirebbe un nuovo colpo nel reparto offensivo, proprio nel ruolo di vice-Morata. L’indiziato numero uno per quel posto sarebbe Moise Kean, come riportato da Tuttosport. L’attaccante italiano è reduce da una stagione negativa con l’Everton, e sarebbe finito nella lista dei partenti. La trattativa però sembrerebbe ancora bloccata per via della formula del trasferimento, non ancora concordata. Ma l’assist per sbloccare l’operazione potrebbe arrivare dallo stesso allenatore dei toffees, Carlo Ancelotti. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 27 settembre 2020) Queste due ultime settimane di mercato potrebbero riservare delle sorprese in casa. Al netto della situazione cessioni, ancora da definire, la dirigenza bianconera potrebbe regalare ad Andrea Pirlo un ultimo innesto. L’allenatore bresciano gradirebbe un nuovo colpo nel reparto offensivo, proprio nel ruolo di vice-Morata. L’indiziato numero uno per quel posto sarebbe Moise, come riportato da Tuttosport. L’attaccante italiano è reduce da una stagione negativa con l’Everton, e sarebbe finito nella lista dei partenti. La trattativa però sembrerebbe ancora bloccata per via della formula del trasferimento, non ancora concordata. Ma l’assist per sbloccare l’operazione potrebbe arrivare dallo stesso allenatore dei toffees, Carlo. LEGGI ANCHE: ...

