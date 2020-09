Bambina di 14 mesi in coma, trovate tracce di marijuana nelle urine (Di domenica 27 settembre 2020) Bambina di 14 mesi in coma nel Pavese. I medici hanno trovato tracce di marijuana nelle urine. PAVIA – Una Bambina di 14 mesi in coma al San Matteo di Pavia. I medici del Policlinico hanno trovato tracce di marijuana nelle urne. La vicenda è stata raccontata da La Provincia Pavese precisando che la piccola ora sta bene ed è stata trasferita in una struttura protetta per decisione del Tribunale di Milano. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine da parte della Procura di Pavia per accertare meglio le responsabilità. Bambina di 14 mesi in coma, trovate ... Leggi su newsmondo (Di domenica 27 settembre 2020)di 14innel Pavese. I medici hanno trovatodi. PAVIA – Unadi 14inal San Matteo di Pavia. I medici del Policlinico hanno trovatodiurne. La vicenda è stata raccontata da La Provincia Pavese precisando che la piccola ora sta bene ed è stata trasferita in una struttura protetta per decisione del Tribunale di Milano. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine da parte della Procura di Pavia per accertare meglio le responsabilità.di 14in...

fattoquotidiano : Bambina di 14 mesi in coma: “Trovate tracce di marijuana nelle urine”. Dopo le cure, trasferita in una struttura pr… - SkyTG24 : Pavia, bambina di 14 mesi in coma con tracce di marijuana nelle urine - FulviaFrongia : RT @SkyTG24: Pavia, bambina di 14 mesi in coma con tracce di marijuana nelle urine - milano_today : Bambina di 14 mesi finisce in coma: aveva marijuana nelle urine - crispadafora : RT @SkyTG24: Pavia, bambina di 14 mesi in coma con tracce di marijuana nelle urine -