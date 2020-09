Walter Benjamin: la sublime arte del volo in picchiata (Di sabato 26 settembre 2020) Walter Benjamin- immagine dal web È il 1940 quando il filosofo e scrittore Walter Benjamin si suicida con l’aiuto di una massiccia dose di morfina, nella località catalana di PortBou. Precedentemente, gli era stato sottratto il visto di transito dalla polizia spagnola e, certo di essere rimpatriato, preferisce la morte al ritorno in una Francia, sotto il controllo nazista. Questo potrebbe essere considerato l’ultimo fallimento del filosofo tedesco; uno dei molti che gli hanno conferito una sensibilità capace di smascherare le finzioni del suo tempo. Durante una conferenza alla Biblioteca civica Italo Calvino, in collaborazione con la Fondazione per la cultura di Torino nel 2015, il professor Gianluca Cuozzo dell’università di Torino, elenca svariati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 settembre 2020)- immagine dal web È il 1940 quando il filosofo e scrittoresi suicida con l’aiuto di una massiccia dose di morfina, nella località catalana di PortBou. Precedentemente, gli era stato sottratto il visto di transito dalla polizia spagnola e, certo di essere rimpatriato, preferisce la morte al ritorno in una Francia, sotto il controllo nazista. Questo potrebbe essere considerato l’ultimo fallimento del filosofo tedesco; uno dei molti che gli hanno conferito una sensibilità capace di smascherare le finzioni del suo tempo. Durante una conferenza alla Biblioteca civica Italo Calvino, in collaborazione con la Fondazione per la cultura di Torino nel 2015, il professor Gianluca Cuozzo dell’università di Torino, elenca svariati ...

Nelle lezioni a distanza si stabilisce una parità tra insegnanti e studenti, ma viene meno l’affiancamento. Bene il legame fiduciario, c’è il rischio di non essere capiti ...

Spigoloso, autentico e versatile. Combattente, indubbiamente. Credeva nel potere del cinema, nella magia del cinema, intesa non come effetto fantasmagorico (per citare Walter Benjamin) ma come ...

