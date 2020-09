Pazza Inter all'esordio, con la Fiorentina è 4-3: Conte esulta con la rimonta a tempo quasi scaduto (Di sabato 26 settembre 2020) è subito una Pazza Inter quella che all'esordio in campionato vince 4-3 contro la Fiorentina. I cambi di Antonio Conte sono stati decisivi per ribaltare per una seconda volta una partita intensa, divertente e con tante giocate di qualità. Nel finale gli ingressi di Sanchez e Hakimi sono stati fondamentali per consentire ai nerazzurri di iniziare il campionato di Serie A con tre punti. Ma andiamo con ordine: la Fiorentina è andata avanti dopo soli 3' con il tap-in di Kuamé su generoso assist di Bonaventura a due passi dalla porta. Una doccia fredda per l'Inter, che però allo scadere del primo tempo ha estratto il jolly con Lautaro Martinez, che dal limite dell'area ha lasciato partire ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020); subito unaquella che all'in campionato vince 4-3 contro la. I cambi di Antoniosono stati decisivi per ribaltare per una seconda volta una partita intensa, divertente e con tante giocate di qualità. Nel finale gli ingressi di Sanchez e Hakimi sono stati fondamentali per consentire ai nerazzurri di iniziare il campionato di Serie A con tre punti. Ma andiamo con ordine: la; andata avanti dopo soli 3' con il tap-in di Kuamé su generoso assist di Bonaventura a due passi dalla porta. Una doccia fredda per l', che però allo scadere del primoha estratto il jolly con Lautaro Martinez, che dal limite dell'area ha lasciato partire ...

433 : PAZZA INTER ?? - riotta : Presidente Zhang, caro Capitano @javierzanetti amico Marotta e Mister Conte: per cortesia rimettete subito inno Paz… - FcInterNewsit : 94' – Game over a #SanSiro! L'@Inter parte col piede giusto in campionato vincendo una partita pazza contro la… - ENG_Yacoub : Pazza Inter #InterFiorentina - JackGen0vese : La riconosco. È lei. Pazza Inter. Non c’è che da amarla. -