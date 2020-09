Moto2 Barcellona, qualifiche: pole e record della pista per Marini (Di sabato 26 settembre 2020) Brilla l'Italia nel sabato di qualifiche a Barcellona. Alle pole di Arbolino e Morbidelli, si aggiunge quella del leader del Mondiale Moto2 Luca Marini . Il fratello di Valentino Rossi abbatte anche ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) Brilla l'Italia nel sabato di. Alledi Arbolino e Morbidelli, si aggiunge quella del leader del MondialeLuca. Il fratello di Valentino Rossi abbatte anche ...

fmimolise : MotoGP 2020. GP di Catalunya a Barcellona: Enea Bastianini con Zam per commentare la giornata di qualifiche IN DIRE… - sportli26181512 : MotoGP, la griglia di partenza del GP di Catalunya 2020 a Montmeló: A Barcellona Morbidelli festeggia la prima pole… - motosprint : #Moto2 #Barcellona, qualifiche: pole e record della pista per #Marini ???? - gponedotcom : Marini perfetto a Barcellona: pole e record della pista: Prima fila anche per Navarro e Lowes, 4° Di Giannantonio,… - LucianoQuaranta : RT @Motorsport_IT: #Moto2 | Moto2, Barcellona: pole position da record per Luca Marini -