Il doppio tampone per tornare a scuola (Di sabato 26 settembre 2020) Un doppio tampone negativo a distanza di 24 ore necessario per il ritorno a scuola. Le linee guida del Ministero della Salute prevedono il test per il Coronavirus che “è richiesto per tutti i casi diagnosticati positivi. Adulti e ragazzi”. Ma non solo: per rientrare sarà necessaria anche l’attestazione di avvenuta guarigione e un nulla osta per il rientro in comunità Se il tampone è positivo verrà avviata la ricerca dei contatti dopo la notifica del caso. Allo stesso tempo la scuola, o parte di essa verrà sanificata. Spiega il Corriere: La circolare serve a ribadire che in caso di sintomi compatibili con il Covid (febbre, tosse secca, perdita del gusto) i pediatri e medici di famiglia devono intervenire «tempestivamente» ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Unnegativo a distanza di 24 ore necessario per il ritorno a. Le linee guida del Ministero della Salute prevedono il test per il Coronavirus che “è richiesto per tutti i casi diagnosticati positivi. Adulti e ragazzi”. Ma non solo: per rientrare sarà necessaria anche l’attestazione di avvenuta guarigione e un nulla osta per il rientro in comunità Se ilè positivo verrà avviata la ricerca dei contatti dopo la notifica del caso. Allo stesso tempo la, o parte di essa verrà sanificata. Spiega il Corriere: La circolare serve a ribadire che in caso di sintomi compatibili con il Covid (febbre, tosse secca, perdita del gusto) i pediatri e medici di famiglia devono intervenire «tempestivamente» ...

Guidonia – Per gli over 65 con le patologie e i problemi caratteristici della terza età in questo momento particolare di emergenza collettiva può non essere affatto semplice. Le richieste di servizi ...

Il Ministero della Salute riassume le linee guida per la scuola in caso di positivita' al Coronavisrus per alunni ed operatori scolastici. Se il test risulta positivo - si legge - per il rientro in co ...

