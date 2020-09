Giampaolo: “Serve tempo, stiamo migliorando. Non è questa la partita per giudicarci” (Di sabato 26 settembre 2020) Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-4 del Torino contro l’Atalanta. La sua squadra, dopo le prime due giornate di campionato, è ferma a 0 punti. “Sapevamo che c’è differenza tra noi e l’Atalanta – ha detto -, ma in questo momento stiamo costruendo la nostra idea di calcio e l’Atalanta è la squadra peggiore che potesse capitarci. Loro non si fanno minare dagli eventi negativi e sanno reagire, le competizioni internazionali e i risultati hanno fatto crescere la loro consapevolezza e la loro autostima. Per noi le cose sono diverse. Non è questa la partita che deve darci dei parametri, ma nei 90 minuti abbiamo fatto cose buone. La squadra ha fatto passi in avanti – ha continuato – e lavoriamo bene, ma ovviamente ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 settembre 2020) Marcoha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-4 del Torino contro l’Atalanta. La sua squadra, dopo le prime due giornate di campionato, è ferma a 0 punti. “Sapevamo che c’è differenza tra noi e l’Atalanta – ha detto -, ma in questo momentocostruendo la nostra idea di calcio e l’Atalanta è la squadra peggiore che potesse capitarci. Loro non si fanno minare dagli eventi negativi e sanno reagire, le competizioni internazionali e i risultati hanno fatto crescere la loro consapevolezza e la loro autostima. Per noi le cose sono diverse. Non èlache deve darci dei parametri, ma nei 90 minuti abbiamo fatto cose buone. La squadra ha fatto passi in avanti – ha continuato – e lavoriamo bene, ma ovviamente ...

clikservernet : Giampaolo: “Serve tempo, stiamo migliorando. Non è questa la partita per giudicarci” - Noovyis : (Giampaolo: “Serve tempo, stiamo migliorando. Non è questa la partita per giudicarci”) Playhitmusic - - TorinoFCFeed : Torino-Atalanta, Giampaolo predica calma: 'Serve tempo' - AtalantaBCFeed : Torino-Atalanta, Giampaolo predica calma: 'Serve tempo' #ForzaAtalanta #ABC1907 - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #TorinoAtalanta, #Giampaolo: 'Abbiamo iniziato un percorso, serve tempo' -

Ultime Notizie dalla rete : Giampaolo “Serve Malore in mare all'Argentario, muore la principessa Giorgiana Corsini Affaritaliani.it