Olanda | De Boer | «Voglio continuare il percorso di Koeman»

Il neo ct dell'Olanda, Frank De Boer, ha parlato degli obiettivi che vuole raggiungere alla guida della Nazionale Frank De Boer, neo ct dell'Olanda, ha parlato degli obiettivi che vuole raggiungere alla guida della Nazionale. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate nel giorno della sua presentazione: «Ho molte somiglianze con Koeman e Voglio continuare il suo percorso, ha fatto molto bene negli ultimi due anni. Sarebbe folle se improvvisamente dicessi che Voglio usare un nuovo sistema di gioco. Nell'elenco delle cose da fare ho anche stabilito di chiamarlo. Penso che ci aspetti un futuro radioso, abbiamo un bel gruppo e una buona squadra».

