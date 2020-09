Conte accelera | entro fine anno cashback E chiede stop commissioni per piccole spese

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 26 settembre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe, vuole stringere i tempi per il piano di incentivazione dei pagamenti cashless, senza contanti, eagli operatori di azzerare lesulledi piccolo importo. Il premier ha sempre ribadito di ritenere il piano una priorità, nell'ottica della lotta all'evasione, e ora vuolere per farlo partirel'. Il progetto prevede un meccanismo di, ovvero di rimborso, del 10% per i pagamenti effettuati con moneta elettronica, fino a un massimale di 3 mila euro. Il rimborso sarebbe quindi, in questo caso, di 300 euro. Previsto anche unstraordinario di 3 mila euro per i primi 100 mila che in Italia useri pagamenti ...