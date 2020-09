Ospedale Israelitico presenta centro fotodermatologia e cura vitiligine (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma – “L’Ospedale Israelitico, attento alle esigenze e ai bisogni dei cittadini, ha presentato nel pomeriggio, presso la sede dell’Associazione Civita, il nuovo centro per la diagnosi e cura delle fotodermatosi e delle intolleranze al sole.” “Alla conferenza di presentazione del centro di fotodermatologia e cura della vitiligine, moderata dalla giornalista Michela Coluzzi, hanno preso parte il presidente dell’Associazione Civita, Gianni Letta, la presidente della Comunita’ Ebraica di Roma, Ruth Dureghello, il vicepresidente dell’Ospedale Israelitico, Fabio Calderoni, e si sono succeduti gli interventi del professor Giovanni Leone, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma – “L’, attento alle esigenze e ai bisogni dei cittadini, hato nel pomeriggio, presso la sede dell’Associazione Civita, il nuovoper la diagnosi edelle fotodermatosi e delle intolleranze al sole.” “Alla conferenza dizione deldidella, moderata dalla giornalista Michela Coluzzi, hanno preso parte il presidente dell’Associazione Civita, Gianni Letta, la presidente della Comunita’ Ebraica di Roma, Ruth Dureghello, il vicepresidente dell’, Fabio Calderoni, e si sono succeduti gli interventi del professor Giovanni Leone, ...

