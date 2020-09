Galaxy S20 FE | non è una rivoluzione | ma ciò che chiede il meracto

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 24 settembre 2020) IlS20 FE (che sta per “Fan Edition”) mira a offrire molto di ciò che troverai nei telefoni di fascia alta di Samsung, ma con alcune modifiche per mantenere il prezzo basso.È lo smartphone realizzato ascoltando i fan, secondo quanto afferma l’azienda sudcoreana, a partire dal prezzo di 669€ per la versione 4G e 799€ per quella 5G.Quest’ultima è dotata anche di processore Snapdragon tanto richiesta dai clienti dell’azienda sui top S20 Ultra e Note20 Ultra.RecensioneNote 20 Ultra, vale la pena acquistarlo?S20 FE, il più piccolo della serieIl prezzo è di 669€, meno del costo ufficiale di iPhone 11 da 64 GB, occorrono 100€ in più per la versione 5G. Si tratta di un calo di prezzo significativo, dato che il ...