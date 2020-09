Final Fantasy XVI | lo sviluppo è iniziato quattro anni fa

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 24 settembre 2020) Giungono nuove informazioni da Jason Schreier, veterano di Bloomberg, sui tempi didiXVI, che a quanto pare sarebbebenfa Non ci volevamo credere, ed eravamo convinti che semmai avessero mostrato davvero qualcosa sarebbe stata una schermata con il logo e una bellissima OST di sottofondo. Invece, durante l’ultimo Showcase dedicato a PlayStation 5, Square Enix ha davvero mostratoXVI. Ci siamo stupiti non solo per la presentazione, quanto per lo stato dei lavori. Il titolo sembra essere davvero avanti nello: cutscenes e gameplay si sono susseguiti in maniera ordinata, precisa e con poche sbavature. E stando a recenti voci, abbiamo anche potuto ben capire il ...