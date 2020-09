Barbara D’Urso: «Sono sempre stata di sinistra». E su Signorini… (Di giovedì 24 settembre 2020) Barbara D'Urso ritratta da Francesci Vezzoli Smarrita, disgregata e perennemente in cerca di un volto popolare in cui identificarsi, la sinistra potrebbe ripartire da lei. Dalla primadonna di Canale5: Barbara D’Urso, Ad ascriversi tra i simpatizzanti della gauche italienne, del resto, è stata la medesima conduttrice, che in una recentissima intervista ha ribadito di riconoscersi nell’area dei progressisti. Pensare alla popolare presentatrice Mediaset in chiave politica fa un po’ effetto, ma lo spunto per farlo arriva da alcune dichiarazioni rilasciate dalla stessa a Vanity Fair, in uno speciale numero dedicato alle 10 donne (per loro) più influenti d’italia e diretto dal quotato artista contemporaneo artista Francesco Vezzoli, che ha ritratto la conduttrice nei panni Madame ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 24 settembre 2020)D'Urso ritratta da Francesci Vezzoli Smarrita, disgregata e perennemente in cerca di un volto popolare in cui identificarsi, lapotrebbe ripartire da lei. Dalla primadonna di Canale5:D’Urso, Ad ascriversi tra i simpatizzanti della gauche italienne, del resto, èla medesima conduttrice, che in una recentissima intervista ha ribadito di riconoscersi nell’area dei progressisti. Pensare alla popolare presentatrice Mediaset in chiave politica fa un po’ effetto, ma lo spunto per farlo arriva da alcune dichiarazioni rilasciate dalla stessa a Vanity Fair, in uno speciale numero dedicato alle 10 donne (per loro) più influenti d’italia e diretto dal quotato artista contemporaneo artista Francesco Vezzoli, che ha ritratto la conduttrice nei panni Madame ...

ChrisEvanscute1 : RT @fvnzioniamo: ma tommaso che imita per la terza volta in dieci minuti barbara d’urso per poi uscirsene con “ragazzi finché non mi querel… - Chiara_872 : RT @fvnzioniamo: ma tommaso che imita per la terza volta in dieci minuti barbara d’urso per poi uscirsene con “ragazzi finché non mi querel… - pablito855 : @MaurizioAlbiati @angel69999 @MauryKostanzo Ok, viva Barbara d’Urso e la sua bella televisione. Contento? ?????? - MariLaliEsposi1 : RT @fvnzioniamo: ma tommaso che imita per la terza volta in dieci minuti barbara d’urso per poi uscirsene con “ragazzi finché non mi querel… - fabiorush92 : RT @echevita: RAGA STO MALE È PIÙ BARBARA D’URSO LUI DELLA D’URSO STESSA ?????? #GFVIP -

