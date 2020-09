Monte Athos, focolaio di Covid19: monaci positivi al virus (Di mercoledì 23 settembre 2020) Otto monaci del Monte Athos hanno contratto il Covid19, a rischio la presenza del presidente russo Mikhail Mishustin nella giornata di domani. Ad aprile si erano registrati tre casi di… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ottodelhanno contratto il, a rischio la presenza del presidente russo Mikhail Mishustin nella giornata di domani. Ad aprile si erano registrati tre casi di… L'articolo proviene da .

repubblica : Il Covid sbarca tra i monaci di Monte Athos. Dieci casi, due monasteri in lockdown - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Il Covid sbarca tra i monaci di Monte Athos. Dieci casi, due monasteri in lockdown [di ETTORE LIVINI] [aggiornamento delle… - LBT5n4Te0gtlAHR : RT @repubblica: Il Covid sbarca tra i monaci di Monte Athos. Dieci casi, due monasteri in lockdown [di ETTORE LIVINI] [aggiornamento delle… - esajas1 : RT @repubblica: Il Covid sbarca tra i monaci di Monte Athos. Dieci casi, due monasteri in lockdown - repubblica : Il Covid sbarca tra i monaci di Monte Athos. Dieci casi, due monasteri in lockdown [di ETTORE LIVINI] [aggiornament… -

Ultime Notizie dalla rete : Monte Athos Il Covid sbarca tra i monaci di Monte Athos. Dieci casi, due monasteri in lockdown la Repubblica Coronavirus aggiornamento: 1.640 positivi, 20 decessi, più 6 terapie intensive

Bologna (Aggiornamento ore 12 del 23 settembre). Spagna, Francia, Gran Bretagna, persino tra i monaci del Monte Athos, il Covid-19 riprende forza e spaventa tutto il pianeta. In Italia, la giornata ...

Il Covid sbarca tra i monaci di Monte Athos. Dieci casi, due monasteri in lockdown

MILANO - Il lockdown e la clausura non bastano. E il Covid sbarca per la seconda volta tra i monasteri dello stato monastico autonomo di Monte Athos, mettendo in forse - tra l'altro - la visita ...

Bologna (Aggiornamento ore 12 del 23 settembre). Spagna, Francia, Gran Bretagna, persino tra i monaci del Monte Athos, il Covid-19 riprende forza e spaventa tutto il pianeta. In Italia, la giornata ...MILANO - Il lockdown e la clausura non bastano. E il Covid sbarca per la seconda volta tra i monasteri dello stato monastico autonomo di Monte Athos, mettendo in forse - tra l'altro - la visita ...