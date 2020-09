Calciomercato Juventus, occasione Valverde: Paratici ne approfitta (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una tremendo tradimento all’apice di un possibile grande matrimonio. Non siamo di fronte ad un classico romanzo rosa ma bensì ad un nuovo possibile scenario di Calciomercato per la Juventus. Dalla Spagna sarebbe infatti rimbalzato un nuovo nome per il centrocampo bianconero. Nonostante le ottime ottime prestazioni fornite da Ramsey e McKennie durante la prima giornata di Serie A, l’appetito di Paratici nei confronti di grandi talenti sembrerebbe non essere ancora stato saziato. Il direttore sportivo sembrerebbe essere alla finestra per una possibile rottura che, a breve, potrebbe consumarsi a Madrid. I Blancos sono da sempre dei grandi esperti nella crescita di giovani talenti ma, come in questo presunto caso, peccano nella loro gestione. Proprio per questo la Vecchia Signora potrebbe inserirsi nella bagarre ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una tremendo tradimento all’apice di un possibile grande matrimonio. Non siamo di fronte ad un classico romanzo rosa ma bensì ad un nuovo possibile scenario diper la. Dalla Spagna sarebbe infatti rimbalzato un nuovo nome per il centrocampo bianconero. Nonostante le ottime ottime prestazioni fornite da Ramsey e McKennie durante la prima giornata di Serie A, l’appetito dinei confronti di grandi talenti sembrerebbe non essere ancora stato saziato. Il direttore sportivo sembrerebbe essere alla finestra per una possibile rottura che, a breve, potrebbe consumarsi a Madrid. I Blancos sono da sempre dei grandi esperti nella crescita di giovani talenti ma, come in questo presunto caso, peccano nella loro gestione. Proprio per questo la Vecchia Signora potrebbe inserirsi nella bagarre ...

