'Ballando con le Stelle 15', arriva la conferma: stop forzato per Raimondo Todaro, mentre Elisa Isoardi… (Di mercoledì 23 settembre 2020) È un'edizione piuttosto sfortunata quella di Ballando con le Stelle. Il dancing show condotto da Milly Carlucci aveva, infatti, subito uno stop forzato a Marzo a causa del coronavirus e quando poi doveva ripartire a Settembre, alcuni concorrenti erano risultati positivi al virus e quindi l'inizio del programma era slittato. Oggi, finalmente, la Carlucci ha potuto iniziare il programma, ma c'è un nuovo ostacolo. Dopo la prima puntata andata in onda sabato, Raimondo Todaro, il ballerino professionista in coppia con Elisa Isoardi, è stato operato d'urgenza per appendicite. Nulla di grave, se non il fatto che si tratti pur sempre di un'operazione chirurgica e che quindi il ballerino necessita di un periodo di convalescenza.

