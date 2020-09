Alicia Keys lancia Soulcare Keys, perché per curare la pelle si parte dall’anima (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alicia Keys ha creato qualcosa di veramente speciale per il mondo. Oggi lancia al sua linea di skincare e di benessere, Keys Soulcare. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alicia Keys ha creato qualcosa di veramente speciale per il mondo. Oggi lancia al sua linea di skincare e di benessere, Keys Soulcare.

Ultime Notizie dalla rete : Alicia Keys Questo set di Alicia Keys e SiR per Colors è sublime DLSO Alicia Keys lancia ufficialmente il marchio di lifestyle

Alicia Keys ha ufficialmente lanciato Keys Soulcare: il suo marchio e sito web di prodotti per lo stile di vita e cura della pelle in stile Goop. Per dare vita all'impresa, l'hitmaker di “Fallin’” sta ...

