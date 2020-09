Adua Del Vesco non dimentica Massimiliano | Dubbi inaspettati al GF Vip

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Una notte di chiarimenti che ha scoperchiato il vaso di Pandora:DelnonMorra e quanto vissuto con lui. Si fanno strada deiin merito alla coppia di ex più spiata d’Italia: durante la notte di chiarimenti,DelnonMorra e quanto vissuto insieme. L’ombra … L'articoloDelnonal GF Vip proviene da www.meteoweek.com.

davidemaggio : Barbara D'Urso conferma le rivelazioni di Morra e Del Vesco al GF VIP ma si rifiuta di fare i nomi. Ora si indaghi! - GrandeFratello : Lei parte così... scialla! Adua Del Vesco si prepara a vivere l'esperienza al #GFVIP con un 'piccolo' imprevisto. - MarioManca : - Bastava solo la mano. Credo che Adua Del Vesco ci darà soddisfazioni. #gfvip - 25e82c1a95c1496 : RT @oocgfvip5: “Si tratta di istigazione al suicidio” — Adua Del Vesco ?? #AresGate #GFVIP - emanuela_1993 : RT @oocgfvip5: “Si tratta di istigazione al suicidio” — Adua Del Vesco ?? #AresGate #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Adua Del

Si fanno strada dei dubbi inaspettati in merito alla coppia di ex più spiata d’Italia: durante la notte di chiarimenti, Adua Del Vesco non dimentica Massimiliano Morra e quanto vissuto insieme. L’ombr ...“Occhio, potrebbero essere coinvolte altre persone molto, ma molto famose”. Così Barbara d’Urso, durante la puntata di Pomeriggio 5 di martedì 22 settembre, commenta gli articoli usciti su diversi gio ...