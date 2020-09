Vecchietti: “Secondo Pilastro Sanitario per garantire cure e integrare Lea” (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – “Garantire una migliore tutela della salute attraverso un Secondo Pilastro Sanitario che assicuri le cure pagate di tasca propria ed integri armonicamente i Livelli Essenziali di Assistenza erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, mediante piani sanitari sostenibili nel tempo e caratterizzati da elevati livelli qualitativi nella gestione delle cure”. Questa la mission di Intesa Sanpaolo RBM Salute, come dichiarato dal suo amministratore delegato e direttore generale, il dottor Marco Vecchietti, nel suo intervento ‘Il ruolo del secondo pilastro nella protezione dalle pandemie‘ nel corso della Summer School 2020 di Motore Sanita’. “Un obiettivo importante- ha proseguito- che contiamo di raggiungere anche grazie al contributo fondamentale degli sportelli del Gruppo Intesa Sanpaolo, punto di riferimento per molte aziende e per molte famiglie italiane”. L’agenzia di stampa Dire lo ha raggiunto telefonicamente per approfondire meglio il ruolo svolto dalla sanita’ integrativa durate l’emergenza CoViD 19 e comprendere le prospettive per il futuro di questo settore. Leggi su dire (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – “Garantire una migliore tutela della salute attraverso un Secondo Pilastro Sanitario che assicuri le cure pagate di tasca propria ed integri armonicamente i Livelli Essenziali di Assistenza erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, mediante piani sanitari sostenibili nel tempo e caratterizzati da elevati livelli qualitativi nella gestione delle cure”. Questa la mission di Intesa Sanpaolo RBM Salute, come dichiarato dal suo amministratore delegato e direttore generale, il dottor Marco Vecchietti, nel suo intervento ‘Il ruolo del secondo pilastro nella protezione dalle pandemie‘ nel corso della Summer School 2020 di Motore Sanita’. “Un obiettivo importante- ha proseguito- che contiamo di raggiungere anche grazie al contributo fondamentale degli sportelli del Gruppo Intesa Sanpaolo, punto di riferimento per molte aziende e per molte famiglie italiane”. L’agenzia di stampa Dire lo ha raggiunto telefonicamente per approfondire meglio il ruolo svolto dalla sanita’ integrativa durate l’emergenza CoViD 19 e comprendere le prospettive per il futuro di questo settore.

