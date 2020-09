Uccisa ‘per errore’ dall’amico a 19 anni. Lui: “Un gioco che abbiamo sempre fatto…” (Di martedì 22 settembre 2020) Uccisa “per errore” a soli 19 anni. Un amico le ha puntato la pistola contro prima di fare fuoco e l’ha Uccisa. Poi ha provato a giustificarsi dicendo di averlo sempre fatto. Peccato che stavolta è finita in tragedia. È successo tutto nella notte di lunedì scorso a Panama Beach City, in Florida, negli Usa. Victoria “Tori” Lynn Busch, 19 anni, era con il suo amico, il 24enne Spencer Chase Pruitt, a casa di alcuni amici quando si è consumato il dramma. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, arrivati sul posto insieme alla polizia in un condominio nei pressi della spiaggia. Victoria era in condizioni gravissime e per lei, come riporta anche la stampa locale, non c’è stato niente da fare. (Continua dopo la foto) Quando il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 settembre 2020)“per errore” a soli 19. Un amico le ha puntato la pistola contro prima di fare fuoco e l’ha. Poi ha provato a giustificarsi dicendo di averlofatto. Peccato che stavolta è finita in tragedia. È successo tutto nella notte di lunedì scorso a Panama Beach City, in Florida, negli Usa. Victoria “Tori” Lynn Busch, 19, era con il suo amico, il 24enne Spencer Chase Pruitt, a casa di alcuni amici quando si è consumato il dramma. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, arrivati sul posto insieme alla polizia in un condominio nei pressi della spiaggia. Victoria era in condizioni gravissime e per lei, come riporta anche la stampa locale, non c’è stato niente da fare. (Continua dopo la foto) Quando il ...

