Rakitic dice addio alla Croazia: «Sarò il fan più grande» (Di lunedì 21 settembre 2020) Il centrocampista Ivan Rakitic ha detto addio alla Croazia Ivan Rakitic, centrocampista passato questa estate al Siviglia dal Barcellona, ha deciso di dire addio alla Nazionale. A comunicarlo, la stessa Nazionale vice-campione del Mondo suoi suoi canali social dove sono state pubblicate anche le parole del calciatore. «Ho capito che è il momento giusto per prendere questa decisione. Mi sono divertito in ogni singola partita che ho giocato per il mio Paese. Gli incredibili giorni che ho vissuto durante i Mondiali resteranno per sempre i miei preferiti. Questa Nazionale ha un brillante futuro davanti, auguro il meglio a tutti i miei compagni di squadra, io sarò il loro più grande fan». With 106 caps and 15 ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Il centrocampista Ivanha dettoIvan, centrocampista passato questa estate al Siviglia dal Barcellona, ha deciso di direNazionale. A comunicarlo, la stessa Nazionale vice-campione del Mondo suoi suoi canali social dove sono state pubblicate anche le parole del calciatore. «Ho capito che è il momento giusto per prendere questa decisione. Mi sono divertito in ogni singola partita che ho giocato per il mio Paese. Gli incredibili giorni che ho vissuto durante i Mondiali resteranno per sempre i miei preferiti. Questa Nazionale ha un brillante futuro davanti, auguro il meglio a tutti i miei compagni di squadra, io sarò il loro piùfan». With 106 caps and 15 ...

