GF Vip, Signorini s’arrabbia con Francesca Pepe: “Maleducata!” (Di martedì 22 settembre 2020) Alfonso Signorini si è arrabbiato e non poco con Francesca Pepe al GF Vip, accusandola durante la diretta di essere una maleducata. Questa puntata del GF Vip è terminata con il botto, mandando in onda la prima lite non tra i concorrenti, ma il padrone di casa, Alfonso Signorini, e Francesca Pepe. Che cosa è … L'articolo GF Vip, Signorini s’arrabbia con Francesca Pepe: “Maleducata!” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 22 settembre 2020) Alfonsosi è arrabbiato e non poco conal GF Vip, accusandola durante la diretta di essere una maleducata. Questa puntata del GF Vip è terminata con il botto, mandando in onda la prima lite non tra i concorrenti, ma il padrone di casa, Alfonso, e. Che cosa è … L'articolo GF Vip,s’arrabbia con: “Maleducata!” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GiulsPulce : Ho guardato il GFVIP, pensando che la domanda che mi sarei posta sarebbe stata: “ma chi sono questi vip?” E invece… - tigika2001 : ???????????????? il vip che avrà preso meno voti, andrà di nuovo al televoto venerdì, ma che cazzo dici Signorini? Che voto… - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Miss Europa?' Franceska Pepe cazziata e svergognata #signorini esplode in diretta - Mauro55245449 : @lilly0971 Le lobby di Signorini omosessuali e colorati.... Gf vip andate affank - schjlling : in poche parole signorini ha appena detto ai vip che nelle nomination sono bravi ma non si applicano #gfvip -