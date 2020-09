The Witcher conquista Lady Gaga con uno strigo che appare nel suo ultimo video '911' (Di domenica 20 settembre 2020) Incredibile ma vero: l'ultimo music video di Lady Gaga, dedicato al suo nuovo singolo "911", contiene al suo interno una palese citazione al mondo di The Witcher. Si tratta, molto semplicemente, di una persona vestita come uno strigo, con tanto di medaglione da lupo (lo stesso di Geralt di Rivia), difficile da non notare.Molti non hanno notato subito la citazione, forse perché troppo distratti da Lady Gaga, dalla sua canzone e dai costumi di tutti gli altri personaggi, decisamente molto più appariscenti, ma qualcuno di importante l'ha notato: l'account Twitter ufficiale di The Witcher, il quale non ha esitato a ricondividere il video di Lady Gaga, accogliendo la cantante ... Leggi su eurogamer (Di domenica 20 settembre 2020) Incredibile ma vero: l'musicdi, dedicato al suo nuovo singolo "911", contiene al suo interno una palese citazione al mondo di The. Si tratta, molto semplicemente, di una persona vestita come uno, con tanto di medaglione da lupo (lo stesso di Geralt di Rivia), difficile da non notare.Molti non hanno notato subito la citazione, forse perché troppo distratti da, dalla sua canzone e dai costumi di tutti gli altri personaggi, decisamente molto più appariscenti, ma qualcuno di importante l'ha notato: l'account Twitter ufficiale di The, il quale non ha esitato a ricondividere ildi, accogliendo la cantante ...

Eurogamer_it : #TheWitcher conquista #LadyGaga, uno strigo appare nel suo ultimo music video #911. - BulloneP : @mattpuricelli Un altro motivo per volere bene a The Witcher 3 - serafinehogws : @ikernehogws Urlo ahahahahah stavo giocando a the witcher ma mio fratello non mi dice se posso usarla o no grrr - Eurogamer_it : #Cyberpunk2077, la storia principale sarà più breve di quella di #TheWitcher3. - NerdPool_IT : Cyberpunk 2077: campagna più breve rispetto a The Witcher 3 -

Ultime Notizie dalla rete : The Witcher The Witcher, la serie Netflix con Henry Cavill spunta nel nuovo video di Lady Gaga! Everyeye Serie TV Dragon's Dogma, recensione dell'anime Netflix tratto dal videogioco Capcom

Dragon's Dogma è l'ennesimo videogioco che viene adattato ad anime sotto l'egida di Netflix: dopo Devil May Cry e l'annuncio anche del prossimo Resident Evil, da casa CAPCOM arriviamo nuovamente su qu ...

The Witcher: Blood Origin, al via i lavori del prequel targato Netflix: tutti i dettagli

Non vedete l'ora di scoprire cosa ci riserverà la serie prequel di The Witcher, The Witcher: Blood Origin? Anche noi. Vediamo allora cosa ci ha rivelato il primo giorno di produzione dello show. Tra l ...

Cyberpunk 2077 – quanto durerà la campagna?

L’uscita di Cyberpunk 2077 non è così lontana e proprio alcuni giorni fa lo avevamo visto platinato per la prima volta. Il senior quest designer Patrick Mills di CD Projekt RED ha affermato che la que ...

Dragon's Dogma è l'ennesimo videogioco che viene adattato ad anime sotto l'egida di Netflix: dopo Devil May Cry e l'annuncio anche del prossimo Resident Evil, da casa CAPCOM arriviamo nuovamente su qu ...Non vedete l'ora di scoprire cosa ci riserverà la serie prequel di The Witcher, The Witcher: Blood Origin? Anche noi. Vediamo allora cosa ci ha rivelato il primo giorno di produzione dello show. Tra l ...L’uscita di Cyberpunk 2077 non è così lontana e proprio alcuni giorni fa lo avevamo visto platinato per la prima volta. Il senior quest designer Patrick Mills di CD Projekt RED ha affermato che la que ...