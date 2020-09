I primi dati sull’affluenza per Referendum | Regionali e Amministative

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 20 settembre 2020) La due giorni di voto è partita domenica alle 7. Si vota in sette Regioni (Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Puglia, Campania e Valle D’Aosta), in 957 Comuni e anche per ilconfermativo sul Taglio dei parlamentari. Una tornata elettorale suddivisa su due giorni (anche per facilitare le dinamiche di voto in concomitanza con la situazione sanitaria in Italia) che si concluderà lunedì alle 15. Ecco iaffluenza ore 12 di domenica 20 settembre. LEGGI ANCHE > La campagna elettorale di De Laurentiis (e del Napoli) in favore di De Luca: «È lui l’uomo migliore del momento» Inumeri ufficiali, pubblicati sulla pagina ad hoc del sito del Ministero dell’Interno, indicano un’affluenza (basata sulla media di tutte le Regioni) che si ...