Gazzetta | effetto James | in Colombia molti bambini battezzati col nome Everton

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 settembre 2020) Il primato in classifica dell’, in condominio con Crystal Palace (vittorioso in casa dello United) e Arsenal (2-1 al West Ham), ovviamente conquista spazio sui giornali sia italiani sia stranieri. Ladedica un articolo alla squadra di Ancelotti che ieri ha battuto 5-2 il West Browmich. Anche se c’è stata la tripletta di Calvert-Lewin, se Allan ha giocato un’altra signora partita e se Richarlison è entrato in quattro reti su cinque, la vetrina è dedicata ae Ancelotti. In, nelle ultime due settimanesono staticon il”. Il paese sudamericano è impazzito con il trasferimento di...